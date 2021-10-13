Козлова стартовала с победы на турнире ITF в США

Сегодня Катерина Козлова в первом раунде хардового турнира ITF в Ранчо Санта Фе (США) в двух сетах обыграла представительницу Словакии Терезу Михаликову. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
1-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Тереза Михаликова (Словакия) – 7:5, 6:2
Во втором раунде Козлова сыграет с американкой Кайлой Дэй, которая ранее обыграла пятую сеяную турнира Мисаки Дои.
Ранее Козлова вылетела в первом раунде с престижного турнира в Индиан-Уэллсе.
Источник — Sport.ua
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