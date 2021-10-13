Андрей ПАВЕЛКО: «Приставка «и.о.» у Петракова? Есть юридические вопросы»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что для него лично значит приставка «исполняющий обязанности» главного тренера при работе Александра Петракова с национальной сборной страны.

«Он действительно в общении со мной ощутил от меня, что это может быть три, пять или пятьдесят пять игр во главе национальной сборной. Для меня у него нет никакой приставки. Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, step by step. Для меня, как для его друга и коллеги, он для меня – главный тренер. Но сейчас есть юридические вопросы, в которых со временем мы поставим точку. Вопрос «и.о.» или не «и.о.» - это лишь вопрос времени», - сказал Павелко.

Отметим, что официально УАФ не объявляла, на какой срок рассчитан контракт с Петраковым.