Андрей ПАВЕЛКО: «Приставка «и.о.» у Петракова? Есть юридические вопросы»

Что правда, конкретнее босс украинского футбола ничего так и не рассказал

  • 13.10.2021 16:38
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Андрей ПАВЕЛКО: «Приставка «и.о.» у Петракова? Есть юридические вопросы»
© УАФ. Александр Петраков

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что для него лично значит приставка «исполняющий обязанности» главного тренера при работе Александра Петракова с национальной сборной страны.

«Он действительно в общении со мной ощутил от меня, что это может быть три, пять или пятьдесят пять игр во главе национальной сборной. Для меня у него нет никакой приставки. Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, step by step. Для меня, как для его друга и коллеги, он для меня – главный тренер. Но сейчас есть юридические вопросы, в которых со временем мы поставим точку. Вопрос «и.о.» или не «и.о.» - это лишь вопрос времени», - сказал Павелко.

Отметим, что официально УАФ не объявляла, на какой срок рассчитан контракт с Петраковым.

Источник — Профутбол

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