ПАВЕЛКО – о диалоге с Шевченко: «Поздравил его с днем рождения, он – меня»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, на каком уровне у него сейчас существует диалог с бывшим наставником сборной Андреем Шевченко.

- Я его поздравил с днем рождения, он меня поздравил с днем рождения. Это жизнь. Я надеюсь, что через некоторое время он поработает в разных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже до финала и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы.

- То есть, у вас есть диалог с Шевченко на данном этапе?

- Давайте это не выделять. Мы общаемся, все хорошо. Я считаю то, что сейчас важно – это наше будущее. И все шаги, которые мы делаем – ради будущего украинского футбола.