ПАВЕЛКО – о диалоге с Шевченко: «Поздравил его с днем рождения, он – меня»

Очевидно, проблемы между функционером и тренером остаются

  • 13.10.2021 16:24
  • 765 просмотров
  • 3 комментария
ПАВЕЛКО – о диалоге с Шевченко: «Поздравил его с днем рождения, он – меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко (слева)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, на каком уровне у него сейчас существует диалог с бывшим наставником сборной Андреем Шевченко.

- Я его поздравил с днем рождения, он меня поздравил с днем рождения. Это жизнь. Я надеюсь, что через некоторое время он поработает в разных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже до финала и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы.

- То есть, у вас есть диалог с Шевченко на данном этапе?
- Давайте это не выделять. Мы общаемся, все хорошо. Я считаю то, что сейчас важно – это наше будущее. И все шаги, которые мы делаем – ради будущего украинского футбола.

Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    online
    bonv, 13.10.2021 16:50
    0
    павелка на нари!
    Ссылка
    Ommm
    online
    Ommm, 13.10.2021 16:43
    0
    Предлагаю следующий лозунг - Павелко нах с УАФ
    Ссылка
    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 13.10.2021 16:35
    0
    понятно, побили горшки знатно
    Ссылка
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