Павелко прокомментировал отсутствие Малиновского в сборной Украины

Руководитель украинского футбола не вмешивается в кадровые вопросы

  • 13.10.2021 16:09
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Павелко прокомментировал отсутствие Малиновского в сборной Украины
© УАФ. Андрей Павелко (слева)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал нашумевшее решение исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Александра Петракова в октябрьских матчах обойтись без хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Никогда я за все семь лет не вмешивался в решения главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят, как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры ощущали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной», - сказал Павелко.

Ранее Петраков и Малиновский в своих комментариях дали понять, что между ними существует определенный градус напряженности.

Источник — ПроФутбол

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