Андрей ПЯТОВ: «Ощущение, словно проиграли»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022 (1:1).



«Ощущение, словно проиграли. Это если говорить начистоту. Как капитан, скажу, что не время погружаться в эмоции и заниматься самобичеванием. Шанс есть. О нем и надо думать. За него надо хвататься.



На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.



P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно», – написал Пятов в инстаграме.