Андрей ПЯТОВ: «Ощущение, словно проиграли»

Вратарь сборной Украины – о ничьей с Боснией и Герцеговиной

  • 13.10.2021 16:26
  • 768 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Ощущение, словно проиграли»
© УАФ. Андрей Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022 (1:1).
 
«Ощущение, словно проиграли. Это если говорить начистоту. Как капитан, скажу, что не время погружаться в эмоции и заниматься самобичеванием. Шанс есть. О нем и надо думать. За него надо хвататься.
 
На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.
 
P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно», – написал Пятов в инстаграме.

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 13.10.2021 16:49
    0
    Нічого катастрофічного не трапилось, нам, як і раніше, треба брати 4 очки у спарці з БіГ. Інша справа, що тепер цю перемогу треба здобувати на виїзді й боснійці будуть володарями становища, бо при певних розкладах (перемога над фінами) їх і нічия може задовільняти. В принципі є варіанти, що й нас нічия може залишити на 2 місці, але для цього дуже багато чого повинно збігтися, що на це взагалі не варто сподіватись. Треба що б фіни з боснійцями грали у нічию і французи обігрували фінів, тоді ми залишимось на 2 місця навіть у разі нічиєї в останньому матчі.
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 13.10.2021 16:31
    -2
    Так вы и проиграли !!! Ну тупой, так и не понял !!! За 30 лет один раз на ЧМ попали , чм@ шники!!! Только и остается что вспоминать ЧМ 1986 и ЧЕ 1988 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    rugby1970
    online
    rugby1970, 13.10.2021 16:35
    -3
    Мало того, что играет плохо, так еще и пишет безграмотно: НАЧИСТОТУ пишется слитно!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности