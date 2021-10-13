Андрей ПЯТОВ: «Ощущение, словно проиграли»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022 (1:1).
«Ощущение, словно проиграли. Это если говорить начистоту. Как капитан, скажу, что не время погружаться в эмоции и заниматься самобичеванием. Шанс есть. О нем и надо думать. За него надо хвататься.
На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.
P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно», – написал Пятов в инстаграме.
Источник — Instagram
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