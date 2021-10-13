Леонид БУРЯК: «Не хватило такого футболиста, как Малиновский»

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Хорошая игра получилась, на одном дыхании, причем, в исполнении обеих сборных. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мне понравилась команда Боснии и Герцеговины. Это очень организованный коллектив.

Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Думаю, сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста, как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, в просто констатирую факт», - сказал Буряк.