Леонид БУРЯК: «Не хватило такого футболиста, как Малиновский»

Специалист – о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной

  • 13.10.2021 10:17
  • 1347 просмотров
  • 3 комментария
Леонид БУРЯК: «Не хватило такого футболиста, как Малиновский»
© УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Хорошая игра получилась, на одном дыхании, причем, в исполнении обеих сборных. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мне понравилась команда Боснии и Герцеговины. Это очень организованный коллектив.

Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Думаю, сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста, как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, в просто констатирую факт», - сказал Буряк.

Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.10.2021 10:30
    +1
    Був би піжон Маліновський, то програли б !
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    Name Surname
    Name Surname, 13.10.2021 10:55
    0
    PFCLviv, 13.10.2021 10:30
    Був би піжон Маліновський, то програли б !
    он не больше пижон чем любой другой игрок который был на поле. Выход Булецы как бы намекает насколько не хватает команде Малиновского. С его то способностями, ударом не вызывать его это такой провал...
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 13.10.2021 10:25 (изменен)
    -1
    Та ясный перец, имея в стране футболиста такого уровня, и не вызывать его из-за своих каких-то бздыков! Лёня ненавязчиво хочет исправить ситуацию в сбороной?...
    П.С.: Фото Шапы в новости про Малину... оррригинально, или похож на молодого Бурю, так что ли понимать...
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