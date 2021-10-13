Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сделали недостаточно для победы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Не думаю, что мы играли на том уровне, на котором можем. Венгрия отлично защищалась. Мы сделали недостаточно для победы. Наши позиции в группе сильны, но сегодняшний результат – большое разочарование. В следующем месяце мы должны все сделать правильно», - сказал Саутгейт.
Источник — BBC
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