Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сделали недостаточно для победы»

Наставник сборной Англии – о ничьей с Венгрией

  • 13.10.2021 08:16
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Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сделали недостаточно для победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Не думаю, что мы играли на том уровне, на котором можем. Венгрия отлично защищалась. Мы сделали недостаточно для победы. Наши позиции в группе сильны, но сегодняшний результат – большое разочарование. В следующем месяце мы должны все сделать правильно», - сказал Саутгейт.

Источник — BBC

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