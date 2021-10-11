Англия - Венгрия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Англия – Венгрия.

«В предыдущем туре сборная Англии разгромно победила на выезде Андорру со счетом 5:0. А Венгрия проиграла на своем поле Албании.

Англия с 19 очками идет на первом месте в группе I. Венгрия с 10 баллами находится на четвертой позиции. Албания с 15 очками – вторая, а Польша с 14 баллами – третья.

23 раза играли между собой Англия и Венгрия. 16 раз победили англичане, 5 раз выиграли венгры и 2 раза поединки завершились вничью.

Англия уже в принципе обеспечила себе первое место в группе. Такой игровой мотивации у англичан нету. Венгры проиграли албанцам и ухудшили свое турнирное положение. Мне кажется, Венгрии будет очень тяжело в матче с Англией. Я думаю, англичане победят венгров. Они фавориты этого поединка. У Англии сильнее сборная», - сказал Бартулович.

Матч Англия - Венгрия состоится 12 октября. Начало встречи в 21:45.