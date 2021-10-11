Англия - Венгрия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 11.10.2021 19:21
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
Англия - Венгрия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Англия – Венгрия.

«В предыдущем туре сборная Англии разгромно победила на выезде Андорру со счетом 5:0. А Венгрия проиграла на своем поле Албании.

Англия с 19 очками идет на первом месте в группе I. Венгрия с 10 баллами находится на четвертой позиции. Албания с 15 очками – вторая, а Польша с 14 баллами – третья.

23 раза играли между собой Англия и Венгрия. 16 раз победили англичане, 5 раз выиграли венгры и 2 раза поединки завершились вничью.

Англия уже в принципе обеспечила себе первое место в группе. Такой игровой мотивации у англичан нету. Венгры проиграли албанцам и ухудшили свое турнирное положение. Мне кажется, Венгрии будет очень тяжело в матче с Англией. Я думаю, англичане победят венгров. Они фавориты этого поединка. У Англии сильнее сборная», - сказал Бартулович.

Матч Англия - Венгрия состоится 12 октября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности