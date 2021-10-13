Англия
1 : 1
Венгрия
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Англия – Венгрия – 1:1. Неожиданность на Уэмбли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 13.10.2021 03:20
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Англия – Венгрия – 1:1. Неожиданность на Уэмбли. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Англии сыграла вничью с командой Венгрии (1:1).

Англия – Венгрия – 1:1. Неожиданность на Уэмбли. Видео голов и обзор матча

Голы: Джон Стоунз, 37 – Роланд Шаллаи, 24 (пен).

ГОЛ! 0:1 Роланд Шаллаи, 24 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Джон Стоунз, 37 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
37' ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Англия).
24' ГОЛ ! С пенальти забил Роланд Шаллаи (Венгрия).

Источник — Sport.ua

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