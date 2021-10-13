11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Англии сыграла вничью с командой Венгрии (1:1).
Англия – Венгрия – 1:1. Неожиданность на Уэмбли. Видео голов и обзор матча
Голы: Джон Стоунз, 37 – Роланд Шаллаи, 24 (пен).
ГОЛ! 0:1 Роланд Шаллаи, 24 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Джон Стоунз, 37 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Англия).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
Источник — Sport.ua
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