Казахстан
0 : 2
Финляндия
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Отбор на ЧМ-2022. Финны обыграли Казахстан и догнали Украину в таблице

Победу Финляндии принес дубль Теему Пукки

  • 12.10.2021 18:58
  • 5013 просмотров
  • 11 комментариев
Отбор на ЧМ-2022. Финны обыграли Казахстан и догнали Украину в таблице
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

Очередной игровой день в группе D отбора на ЧМ-2022 в зоне УЕФА стартовал с матча между Казахстаном и Финляндией. «Суоми» одержали выездную победу 2:0 благодаря дублю Теему Пукки, и догнали Украину в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Казахстан – Финляндия – 0:2
Голы: Пукки 45, 48

Сегодня состоится еще один матч в группе D – сборная Украины во Львове примет Боснию и Герцеговину.

Турнирная таблица группы D:

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Istm
    online
    Istm, 12.10.2021 19:06
    +7
    у казахів у відборі три очки.
    З них два з Україною.
    Фінам сьогодні ні казахський газон не завадив, ні переліт.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 12.10.2021 19:03
    +6
    Дивлюся другу поспіль гру казахів ВДОМА і просто чудуюся: невже так можна було? Вони ж фактично нічого не створювали біля воріт суперника. Чому ж ми дозволили їм не те що моменти робити, а ДВА ГОЛИ забити?
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 12.10.2021 19:13
    +5
    Bobyk, 12.10.2021 19:11
    Схоже, що для казахів було вкрай важливо помирати на полі саме проти України. Сподіваюсь, що колись помістимося їм за таку принциповість...
    При чому тут казахи? Всі питання до наших
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 12.10.2021 19:36
    0
    Istm, 12.10.2021 19:06
    у казахів у відборі три очки.
    З них два з Україною.
    Фінам сьогодні ні казахський газон не завадив, ні переліт.
    У финнов полно искусственных полей. Молодежка их тренируется и играет на таких. Главное правильные бутсы надеть.
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 19:34
    0
    Bobyk, 12.10.2021 19:11
    Схоже, що для казахів було вкрай важливо помирати на полі саме проти України. Сподіваюсь, що колись помістимося їм за таку принциповість...
    Потому что тогда был экватор для них и две игры подряд именно с Украиной.
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 19:33
    0
    Классно финны нас сделали!
    Фин - Каз 6 очков + Укр 1 = 7
    Укр - Каз 2 очка + Фин 4 = 6
    Ссылка
    babovoz
    online
    babovoz, 12.10.2021 19:32
    0
    Ну наші і рахіти., розтранжирять перемоги в кучі матчів, а тоді героїчно надолужують, коли можна було вигравши двічі у казахів спокійно боротися з французами за перше місце
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 12.10.2021 19:14
    0
    Как словили казаха на допинге, так они начали всем лететь!!!! Совпадение?- не думаю!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 12.10.2021 19:20
    -1
    все чпокают казахов, и только казахи чпокают нас, это какая то дичь
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 12.10.2021 19:14
    -1
    fedd1979, 12.10.2021 19:03
    Дивлюся другу поспіль гру казахів ВДОМА і просто чудуюся: невже так можна було? Вони ж фактично нічого не створювали біля воріт суперника. Чому ж ми дозволили їм не те що моменти робити, а ДВА ГОЛИ забити?
    Оба гола допингист забил
    Ссылка
    Bobyk
    Bobyk, 12.10.2021 19:11
    -1
    Схоже, що для казахів було вкрай важливо помирати на полі саме проти України. Сподіваюсь, що колись помістимося їм за таку принциповість...
    Ссылка
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