Отбор на ЧМ-2022. Финны обыграли Казахстан и догнали Украину в таблице

Очередной игровой день в группе D отбора на ЧМ-2022 в зоне УЕФА стартовал с матча между Казахстаном и Финляндией. «Суоми» одержали выездную победу 2:0 благодаря дублю Теему Пукки, и догнали Украину в турнирной таблице, набрав 8 очков.
Казахстан – Финляндия – 0:2
Голы: Пукки 45, 48
Сегодня состоится еще один матч в группе D – сборная Украины во Львове примет Боснию и Герцеговину.
Турнирная таблица группы D:
Источник — Sport.ua
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З них два з Україною.
Фінам сьогодні ні казахський газон не завадив, ні переліт.
З них два з Україною.
Фінам сьогодні ні казахський газон не завадив, ні переліт.
Фин - Каз 6 очков + Укр 1 = 7
Укр - Каз 2 очка + Фин 4 = 6
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