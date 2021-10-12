Отбор на ЧМ-2022. Финны обыграли Казахстан и догнали Украину в таблице

Очередной игровой день в группе D отбора на ЧМ-2022 в зоне УЕФА стартовал с матча между Казахстаном и Финляндией. «Суоми» одержали выездную победу 2:0 благодаря дублю Теему Пукки, и догнали Украину в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Казахстан – Финляндия – 0:2

Голы: Пукки 45, 48

Сегодня состоится еще один матч в группе D – сборная Украины во Львове примет Боснию и Герцеговину.

Турнирная таблица группы D: