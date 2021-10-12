12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Финляндии обыграла команду Казахстана (2:0).
Дубль у финнов оформил Теему Пукки (45, 48 мин).
Казахстан – Финляндия – 0:2. Пукки сделал дубль. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Пукки, 45 мин.
ГОЛ! 0:2. Пукки, 48 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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