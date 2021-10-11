Казахстан – Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 11.10.2021 18:35
  • 372 просмотра
  • 0 комментариев
Казахстан – Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© palloliitto.fi

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Казахстан – Финляндия.

«В предыдущем туре Казахстан проиграл на своем поле Боснии и Герцеговине со счетом 0:2. Финляндия у себя дома уступила Украине (1:2). В группе D сборная Казахстана с 3 очками идет на пятом месте. Сборная Финляндии с 5 баллами находится на четвертой позиции.

Четыре раза встречались между собой эти команды. Три раза победила Финляндия и один поединок завершился вничью. В Хельсинки в первом круге этого отбора финны переиграли казахстанцев со счетом 1:0 благодаря голу Йоэля Похьянпало на 60-й минуте.

У Казахстана уже в принципе никаких шансов выйти на мундиаль нету. Но Казахстан будет играть на домашнем поле. Финляндия еще может побороться за выход на чемпионат мира. Поставлю на то, что финны обыграют казахстанцев на выезде. У Финляндии неплохая сборная. Они это показали в игре с Украиной», - сказал Бартулович.

Матч Казахстан – Финляндия состоится 12 октября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности