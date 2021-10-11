Казахстан – Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Казахстан – Финляндия.

«В предыдущем туре Казахстан проиграл на своем поле Боснии и Герцеговине со счетом 0:2. Финляндия у себя дома уступила Украине (1:2). В группе D сборная Казахстана с 3 очками идет на пятом месте. Сборная Финляндии с 5 баллами находится на четвертой позиции.

Четыре раза встречались между собой эти команды. Три раза победила Финляндия и один поединок завершился вничью. В Хельсинки в первом круге этого отбора финны переиграли казахстанцев со счетом 1:0 благодаря голу Йоэля Похьянпало на 60-й минуте.

У Казахстана уже в принципе никаких шансов выйти на мундиаль нету. Но Казахстан будет играть на домашнем поле. Финляндия еще может побороться за выход на чемпионат мира. Поставлю на то, что финны обыграют казахстанцев на выезде. У Финляндии неплохая сборная. Они это показали в игре с Украиной», - сказал Бартулович.

Матч Казахстан – Финляндия состоится 12 октября. Начало встречи в 17:00.