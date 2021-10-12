Валерий КАРПИН: «В следующих матчах нужно набрать столько же очков»

Наставник сборной России доволен победой над Словенией (2:1)

  • 12.10.2021 10:29
  • 670 просмотров
  • 4 комментария
Валерий КАРПИН: «В следующих матчах нужно набрать столько же очков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от поединка против сборной Словении (2:1).

«До 30-й минуты шла равная игра, но и после 30-й - не сказать, чтобы какая-то из команд играла с перевесом. Понятно, что Словении после двух пропущенных голов надо было больше прессинговать и идти в атаку, а нам надо было оборонять счет.

Сегодня больше доволен игрой, чем после матча в Казани [против Словакии]. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали. Осипенко было тяжело. Минут 5 - 10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился. Что дальше? В следующих матчах нужно набрать столько же или больше очков, чем Хорватия», — считает Карпин.

Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 12.10.2021 11:51
    0
    выкатили на фарте...смотрел две игры-тупо повезло-а так нулячая команда
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    GELO88
    online
    GELO88, 12.10.2021 11:48
    0
    Надо кардинально, время есть
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    GELO88
    online
    GELO88, 12.10.2021 11:47
    0
    Карпину нужно еще очень много работать над командой, игра нулевая если не сказать хуже ее нет. С хорватами такого не пройдет.
    Украина слава богу поменяла свой стиль, чего и России желаю.
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 12.10.2021 11:36
    -1
    Це ж треба - з такою конченою грою, з таким конченим складом і щоб так везло не лише у власних іграх, але ще й із іграми суперників. Мають всі шанси взяти перше місце.
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