Валерий КАРПИН: «В следующих матчах нужно набрать столько же очков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от поединка против сборной Словении (2:1).

«До 30-й минуты шла равная игра, но и после 30-й - не сказать, чтобы какая-то из команд играла с перевесом. Понятно, что Словении после двух пропущенных голов надо было больше прессинговать и идти в атаку, а нам надо было оборонять счет.

Сегодня больше доволен игрой, чем после матча в Казани [против Словакии]. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали. Осипенко было тяжело. Минут 5 - 10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился. Что дальше? В следующих матчах нужно набрать столько же или больше очков, чем Хорватия», — считает Карпин.