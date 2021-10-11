Группа H. Россия победила Словению, Хорватия не сумела обыграть Словакию

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе H Россия победила Словению на выезде (2:1), Хорватия дома не сумела обыграть Словакию (2:2).
За два тура до конца Россия имеет 19 очков, у Хорватии 17 пунктов. Остальные команды шансы на топ-2 группы уже потеряли.
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 8-й тур
Словения – Россия – 1:2
Голы: Иличич, 40 – Дивеев, 28, Джикия, 32.
Хорватия – Словакия – 2:2
Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Хараслин, 45.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
Их что словаки в раше, что сегодня словенцы возили по полтора тайма рылом в газон.
Сегодня ещё и гол отменили словенцам...
Ну такой дикий фарт не вечен!
Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
Росы играли как дома. И флаги одинаковые, и Добродошли (Добро пожаловать) за воротами.
Почти чемпионат СНГ.)))
*
Есть системность, что когда выигрывает эрэф - выигрывают и наши. Завтра проверим.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.