Хорватия
2 : 2
Словакия
11.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа H. Россия победила Словению, Хорватия не сумела обыграть Словакию

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 11.10.2021 23:43
  • 1789 просмотров
  • 22 комментария
Группа H. Россия победила Словению, Хорватия не сумела обыграть Словакию
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе H Россия победила Словению на выезде (2:1), Хорватия дома не сумела обыграть Словакию (2:2).

За два тура до конца Россия имеет 19 очков, у Хорватии 17 пунктов. Остальные команды шансы на топ-2 группы уже потеряли.

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 8-й тур

Словения – Россия – 1:2

Голы: Иличич, 40  – Дивеев, 28, Джикия, 32.

Хорватия – Словакия – 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Хараслин, 45.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 12.10.2021 00:00
    +3
    Alex Romanov, 11.10.2021 23:57
    Словаки конечно красавцы. Просрали России, отобрали очки у хорватов и вылетели. Месяц удался.
    как по мне словаки -самая интересная команда в этой группе но нефартовая
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 11.10.2021 23:57
    +3
    an52, 11.10.2021 23:55
    У словаків напевно свято - мокшам очки подарували, хорватам підгадили, самі в прольоті
    Словаки конечно красавцы. Просрали России, отобрали очки у хорватов и вылетели. Месяц удался.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 12.10.2021 01:11
    +2
    Гретые шары при жеребьевке за газпромовское бабло творят чудеса...это вам не со всякими Франциями и Португалиями катать.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 12.10.2021 00:58
    +1
    В плей-офф порвут русских. Везение не бесконечно. 3 тайма из 4 отбивались. Бакаев, Джикия, Григорян, Кузяев...Россия. Попадут на Швецию или Чехию, те накажут.
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    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 00:04
    +1
    Abdulla, 12.10.2021 00:00
    Наверное будешь удивлен,но ничья с хорватами нааерняка выведет Россию на ЧМ 2022 ,а наверняка потому что уж Кипр, русские у себя обязаны обыгрывать
    Россия это не русские.) Даже голы забили башкир и грузин.
    Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
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    Abdulla
    online
    Abdulla, 12.10.2021 00:00
    +1
    kaka, 11.10.2021 23:48
    второй матч мордва провела чуть лучше но ей тупо повезло и в этот раз-скорее всего стыки они себе обеспечили а при таком же фарте могут устоять и с хорватами
    Наверное будешь удивлен,но ничья с хорватами нааерняка выведет Россию на ЧМ 2022 ,а наверняка потому что уж Кипр, русские у себя обязаны обыгрывать
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 11.10.2021 23:55
    +1
    Нам бы немного российского фарта и мы бы уже к чемпионату мира готовились, а не за стыки боролись
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    brighi10
    online
    brighi10, 11.10.2021 23:52
    +1
    kaka, 11.10.2021 23:48
    второй матч мордва провела чуть лучше но ей тупо повезло и в этот раз-скорее всего стыки они себе обеспечили а при таком же фарте могут устоять и с хорватами
    у них уже стыки 100%...но учитывая их фартожопость могут и ничью в Хорватии скатать
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    Krestovskiy
    Krestovskiy, 11.10.2021 23:51
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    kaka, 11.10.2021 23:48
    второй матч мордва провела чуть лучше но ей тупо повезло и в этот раз-скорее всего стыки они себе обеспечили а при таком же фарте могут устоять и с хорватами
    По моментам игра была равна, может даже Россия была острее. Стыки 100% себе обеспечили
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    Astra
    online
    Astra, 12.10.2021 01:18
    0
    Я так понимаю завтра низ надо брать
    Ссылка
    Astra
    online
    Astra, 12.10.2021 01:17
    0
    Archie FireLion, 12.10.2021 01:11
    Гретые шары при жеребьевке за газпромовское бабло творят чудеса...это вам не со всякими Франциями и Португалиями катать.
    И с финами
    Ссылка
    Astra
    online
    Astra, 12.10.2021 01:16
    0
    Stelios Komnin, 12.10.2021 00:58
    В плей-офф порвут русских. Везение не бесконечно. 3 тайма из 4 отбивались. Бакаев, Джикия, Григорян, Кузяев...Россия. Попадут на Швецию или Чехию, те накажут.
    ))))))олимпийский чемпион )))))
    Ссылка
    Astra
    online
    Astra, 12.10.2021 01:09
    0
    Stelios Komnin, 12.10.2021 00:58
    В плей-офф порвут русских. Везение не бесконечно. 3 тайма из 4 отбивались. Бакаев, Джикия, Григорян, Кузяев...Россия. Попадут на Швецию или Чехию, те накажут.
    )))):тотал главное пробили , Нострадамус все нормально будет в Хорватии ничья и все нормально))
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    adidas777
    online
    adidas777, 12.10.2021 01:04
    0
    Я удивляюсь, как раша умудряется отскакивать с такой бездарной игрой?
    Их что словаки в раше, что сегодня словенцы возили по полтора тайма рылом в газон.
    Сегодня ещё и гол отменили словенцам...
    Ну такой дикий фарт не вечен!
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 12.10.2021 00:53
    0
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 00:04
    Россия это не русские.) Даже голы забили башкир и грузин.
    Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
    Наших они обыграли после смены тренера, когда при прошлом команда откровенно буксовала. Сейчас хорваты тоже буксуют, но вряд ли сменят тренера до конца отбора
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    kaka
    online
    kaka, 12.10.2021 00:07
    0
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 00:04
    Россия это не русские.) Даже голы забили башкир и грузин.
    Но хорваты их обыграют, как обыгрывали и наших. И не исключено, что 3:0.
    не уверен-на данный момент они играют одинаково плохо
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 00:05
    0
    Хорваты сделают эту помойку у себя дома. А потом их мокнут в плей-офф. Жаль только в одном, что это сделаем не мы
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    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 11.10.2021 23:56 (изменен)
    0
    Хорватия отыгралась, а не не сумела выиграть.)
    Росы играли как дома. И флаги одинаковые, и Добродошли (Добро пожаловать) за воротами.
    Почти чемпионат СНГ.)))
    *
    Есть системность, что когда выигрывает эрэф - выигрывают и наши. Завтра проверим.
    Ссылка
    an52
    online
    an52, 11.10.2021 23:55
    0
    У словаків напевно свято - мокшам очки подарували, хорватам підгадили, самі в прольоті
    Ссылка
    Astra
    online
    Astra, 12.10.2021 01:13
    -1
    Alex Romanov, 12.10.2021 00:53
    Наших они обыграли после смены тренера, когда при прошлом команда откровенно буксовала. Сейчас хорваты тоже буксуют, но вряд ли сменят тренера до конца отбора
    Ваших это кого ???? Впн включу в Мексике буду )))))пиндосы могут хоть из Океании отбиратся
    Ссылка
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