В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная России на выезде обыграла национальную команду Словении со счетом 2:1.
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Джикия (Россия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Дивеев (Россия).
Источник — Sport.ua
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