Юрий ВИРТ: «Понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч»

Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Особо мне понравился первый тайм в исполнении сборной Украины - была агрессия, быстрый гол, который придал уверенности команде, был хороший выход из обороны в атаку.

Мне понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч. Гол финнов, кстати, это недоработка центральных защитников, и был он не очень логичным… Но, самое главное, что украинцы четко продемонстрировали невероятный настрой на победу, и это позволило быстро забыть о неудаче и переломить ход поединка в нашу пользу.

Во втором тайме сине-желтые играли по результату, было много борьбы в середине поля. Важно, что подопечные Петракова не давали финнам свободных зон и продолжали создавать моменты. После перерыва не хватало только одного - реализации», - сказал Вирт.