Юрий ВИРТ: «Понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч»

Специалист – о победе команды Александра Петракова над Финляндией

  • 10.10.2021 15:20
  • 446 просмотров
  • 2 комментария
Юрий ВИРТ: «Понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч»
© УАФ

Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Особо мне понравился первый тайм в исполнении сборной Украины - была агрессия, быстрый гол, который придал уверенности команде, был хороший выход из обороны в атаку.

Мне понравилась реакция сборной Украины на пропущенный мяч. Гол финнов, кстати, это недоработка центральных защитников, и был он не очень логичным… Но, самое главное, что украинцы четко продемонстрировали невероятный настрой на победу, и это позволило быстро забыть о неудаче и переломить ход поединка в нашу пользу.

Во втором тайме сине-желтые играли по результату, было много борьбы в середине поля. Важно, что подопечные Петракова не давали финнам свободных зон и продолжали создавать моменты. После перерыва не хватало только одного - реализации», - сказал Вирт.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 10.10.2021 15:29
    0
    был бы Караваев с Миколенко сыграли бы в ничью точно .
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 10.10.2021 15:26
    0
    тилдпдрп
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