Олег ШЕЛАЕВ: «Наши переиграли финнов в опорной зоне»

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу команды Александра Петракова над Финляндией (2:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Если отталкиваться от той кадровой обоймы, что была в распоряжении Александра Петракова, то наши полузащитники сыграли уверенно, особенно в опорной зоне. Умело накрывали соперников, довольно четко играли в отборе. И это, в первую очередь, их заслуга, что украинская сборная выдала отличный первый тайм, добившись преимущества в счете.

Я не могу сказать, что после перерыва наши стали играть хуже, или , что Александр Петраков дал установку отойти назад и, прежде всего, позаботиться о надежности тыла. Скорее всего, просто финны прибавили в активности да и украинцам важно было удержать победный счет. Поэтому и не было в нашем арсенале больше массированных атак. Но, с другой стороны, если бы не полумомент у бомбардира хозяев Теему Пукки,то у них не было шансов спастись от поражения. Так что все справедливо.

Победа в Хельсинки повысила шансы украинской сборной на завоевание второго места в группе, однако расслабляться не стоит: 12 октября во Львове нужно обязательно побеждать главного конкурента - футболистов Боснии и Герцеговины», - сказал Шелаев.