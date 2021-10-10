В воскресенье, 10 октября, в поединке за третье место Лиги наций встретятся национальные сборные Италии и Бельгии.
Поединок состоится в Турине на арене «Ювентус Стэдиум». Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Италия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Бельгия.
Источник — Sport.ua
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