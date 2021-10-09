В воскресенье, 10 октября, в финальном поединке Лиги наций встретятся национальные сборные Испании и Франции.
Поединок состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Франция.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.