Франция U21

В пятницу, 8 сентября, в 19:30 в французском Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится поединок квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Франции и Украины.
В первом туре квалификации сборная Украины U-21 обыграла ровесников из Сербии (1:0), а во втором подопечные Руслана Ротаня взяли верх над командой Армении (2:1), благодаря чему возглавили турнирную таблицу группы H.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая видеотрансляция матча запланирована на телеканалах Canal+ Sport, beIN Sports. Плейер будет добавлен перед началом игры.
Турнирная таблица группы H
Источник — Sport.ua
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