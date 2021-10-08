В пятницу, 8 октября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные России и Словакии. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матеу Лаос из Валенсии прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Россия

Это будет уже четвертая игра под руководством Валерия Карпина для российской национальной команды, но за предыдущие дуэли реальным вызовом можно было считать только домашний матч против Хорватии, который удалось свести к ничьей (0:0). На чемпионат мира-2022 от каждой из отборочных групп получат возможность выйти только по одной команде напрямую, а еще одна будет принимать участие в плей-офф. До старта квалификации предполагалось, что именно за вторую позицию и будет бороться российская сборная, которая тогда еще выступала под руководством Станислава Черчесова.

Однако, тяжелый характер наставника и поражение в первом матче в Трнаве против соперника по предстоящей игре (1:2) в совокупности привели к смене главного тренера для России. Тем не менее, там, где очки можно было брать исключительно на классе, своих фанатов эта сборная точно не разочаровала, и теперь отрыв в четыре очка от подопечных Штефана Тарковича перед ответной домашней дуэль выглядит уж слишком весомым подспорьем для окончательного решения вопроса о выходе в следующий раунд.

Словакия

Очевидно, что иного варианта, кроме как обыгрывать команду Карпина на ее поле, у «словацких соколов» попросту не существует. Отборочный цикл подопечные Штефана Тарковича проводят лучше, чем их соседи из Словении, однако вопрос выхода в следующий раунд для них, во многом, может быть разрешен уже по итогу матча в Казани. У Словакии не такой уж и большой опыт побед над Россией, однако два последних матча между этими сборными неизменно завершались ее успехом с одинаковым счетом 2:1. В том числе, приложилась команда тогда еще Яна Козака к провалу россиян на Евро-2016.

Определенную тревогу у фанатов «репрезентации» вызывает отсутствие успешных результатов в большей части из пяти последних поединков. Словакия классно начала Евро-2020 победой над Польшей в июне этого года, но затем получила два поражения от Швеции и Испании, покинула турнир на групповой стадии, а уже на квалификационном этапе мундиаля-2022 не смогла обыграть Словению (1:1) и Хорватию (0:1). Победа над Кипром (2:0) – явно не тот результат, которым стоит хвастаться подопечным Тарковича.

Ориентировочные составы

Россия: Гильерме – Кудряшов, Дивеев, Джикия, Кузяев – Фомин, Баринов – Ерохин, Жемалетдинов – Смолов, Сутормин.

Словакия: Родак – Ганцко, Шатка, Шкриниар, Кошельник – Куцка, Гамшик – Грошовски, Дуда, Шранц – Боженик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре россияне могут воспользоваться правом на осечку, дабы закрыть глаза на периодически проявляющиеся у них проблемы в обороне. Нашей ставкой будет позиция – Словакия не проиграет с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

8 октября, пятница