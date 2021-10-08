Группа H. Хорватия разгромила Кипр, Россия обыграла Словакию

8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе H Хорватия разгромила Кипр (3:0), а Словения – Мальту (4:0).
Россия дома обыграла Словакию (1:0). Единственным взятием ворот в Казани оказался автогол Милана Шкриньяра.
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 7-й тур
Кипр – Хорватия – 0:3
Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2.
Мальта – Словения – 0:4
Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67.
Россия – Словакия – 1:0
Гол: Шкриньяр, 24 (автогол).
Россия: Сафонов, Терехов (Кудряшов, 80), Джикия, Дивеев, Ерохин (Чистяков, 63), Сутормин, Кузяев, Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Фомин, 46), Смолов (Заболотный, 46).
Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик, Куцка (Руснак, 64), Дуда (Грошовски, 64), Хараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64).
Предупреждения: Куцка, 52. Баринов, 84. Грошовски, 88.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис. VAR: Мартинес Мунуэра. Собрино (все – Испания).
8 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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