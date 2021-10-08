Группа H. Хорватия разгромила Кипр, Россия обыграла Словакию

Единственным взятием ворот в Казани оказался автогол Шкриньяра

  • 08.10.2021 23:40
  • 193 просмотра
  • 0 комментариев
Группа H. Хорватия разгромила Кипр, Россия обыграла Словакию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе H  Хорватия разгромила Кипр (3:0), а Словения – Мальту (4:0).

Россия дома обыграла Словакию (1:0). Единственным взятием ворот в Казани оказался автогол Милана Шкриньяра.

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 7-й тур

Кипр – Хорватия – 0:3

Голы: Перишич, 45+2, Гвардиол, 80, Ливайя, 90+2.

Мальта – Словения – 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Спорар, 50, Шешко, 67.

Россия – Словакия – 1:0

Гол: Шкриньяр, 24 (автогол).

Россия: Сафонов, Терехов (Кудряшов, 80), Джикия, Дивеев, Ерохин (Чистяков, 63), Сутормин, Кузяев, Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Фомин, 46), Смолов (Заболотный, 46).

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик, Куцка (Руснак, 64), Дуда (Грошовски, 64), Хараслин (Алмаси, 80), Шранц, Боженик (Стрелец, 64).

Предупреждения: Куцка, 52. Баринов, 84. Грошовски, 88.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис. VAR: Мартинес Мунуэра. Собрино (все – Испания).

8 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности