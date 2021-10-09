8 октября в матче квалификации ЧМ-2022 Словения в гостях обыграла Мальту (4:0).
Мальта – Словения – 0:4. Разгром карлика. Видео голов и обзор матча
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Словения).
Источник — Sport.ua
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