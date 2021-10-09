8 октября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2022. Россия дома обыграла Словакию (1:0).
Единственным взятием ворот в Казани оказался автогол Милана Шкриньяра на 24-й минуте.
Россия – Словакия – 1:0. Автогол Шкриньяра. Видео гола и обзор матча
События матча
|24'
|ГОЛ ! Автогол забил Милан Шкриниар (Россия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.