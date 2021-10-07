Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Что Петраков сделал с Малиной... Это ошибка»

Эксперт считает, что Малиновского нужно вернуть в команду

  • 07.10.2021 16:50
  • 866 просмотров
  • 6 комментариев
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Что Петраков сделал с Малиной... Это ошибка»
© uaf.ua

Экс-директор «Миная» Михаил Кополовец не понимает, почему тренер сборной Украины Александр Петраков так легко отказался от хавбека Руслана Малиновского.

После конфликта игрок «Аталанты» не был вызван на ключевые матчи отбора ЧМ-2022.

«Сложная для меня ситуация. Хорошо отношусь к Петракову, но то, что он сделал с Малиной - вообще не понятно. Вот ты проиграешь пару матчей. Ты понимаешь, какое давление тогда будет на тебя? Я считаю, что в сборной не так много классных футболистов, чтобы его не вызывать. Ты должен общаться с игроком. Поговори с ним, мол, Малина, я на тебя рассчитываю. А не так, что не хочешь - пошел вон».

«Да, Малиновскому не идет в сборной. Согласен, что в сборной не идет, и на Евро мы видели это. Но нельзя человека такого уровня, который доказывает в Италии, не вызывать. И не нужно выносить все это на общее обозрение. Ты думаешь, что у Шевченко не было конфликтов? Были, но мы о них не слышали, он их там тушил».

«Не уверен, что Петраков сам принимал решение. Решалось с федерацией. Проблема в том, что ты устроил скандал. Ты - исполняющий обязанности. Завтра тебя убрали, а Малиновский после тебя будет. Это ошибка тренера», - сказал Кополовец.

Источник — Отдушивдушу

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 07.10.2021 17:12
    +1
    Oleksandr Kelym, 07.10.2021 17:09
    Кополовець - ти типолий український мудак ! Ти пишеш: "І не потрібно виносити все це на загальний огляд.."- і тут же це робиш сам! Знаєш чому мовчання золото? Щоб мудаки мовчали !
    Гвардіола привчає футболістів: НА ПОЛІ СУДДЯ ЗАВЖДИ ПРАВИЙ! Наші тренери завжди готові свої проблеми скинути на суддів і не проти, щоб і футболісти з суддями сперечалися - а потім дивуються коли вони і тренерів посилають на хер!
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 07.10.2021 17:11
    +2
    Metall86Kh, 07.10.2021 17:03
    Опять Кополовец кому интересно мнение этого персонажа который в своё время даже в национальную и молодёжную сборную не попадал, как футболист полный ноль)))!!!
    Вася! Кому интересно твоё паршивое мнение? А, никчёмное ты создание🤦‍♂️
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    rus
    online
    rus, 07.10.2021 17:10
    0
    Правду говорит.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    Oleksandr Kelym, 07.10.2021 17:09
    0
    Кополовець - ти типолий український мудак ! Ти пишеш: "І не потрібно виносити все це на загальний огляд.."- і тут же це робиш сам! Знаєш чому мовчання золото? Щоб мудаки мовчали !
    Гвардіола привчає футболістів: НА ПОЛІ СУДДЯ ЗАВЖДИ ПРАВИЙ! Наші тренери завжди готові свої проблеми скинути на суддів і не проти, щоб і футболісти з суддями сперечалися - а потім дивуються коли вони і тренерів посилають на хер!
    Ссылка
    Metall86Kh
    Metall86Kh, 07.10.2021 17:03
    -1
    Опять Кополовец кому интересно мнение этого персонажа который в своё время даже в национальную и молодёжную сборную не попадал, как футболист полный ноль)))!!!
    Ссылка
    Ommm
    online
    Ommm, 07.10.2021 17:00
    -1
    Абсолютно прав !!! Хотя Руслан любой форме не хуже чем кто либо из средней линии. Но Петраков и Павелко это боль всей Украины !
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