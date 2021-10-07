Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Что Петраков сделал с Малиной... Это ошибка»

Экс-директор «Миная» Михаил Кополовец не понимает, почему тренер сборной Украины Александр Петраков так легко отказался от хавбека Руслана Малиновского.

После конфликта игрок «Аталанты» не был вызван на ключевые матчи отбора ЧМ-2022.

«Сложная для меня ситуация. Хорошо отношусь к Петракову, но то, что он сделал с Малиной - вообще не понятно. Вот ты проиграешь пару матчей. Ты понимаешь, какое давление тогда будет на тебя? Я считаю, что в сборной не так много классных футболистов, чтобы его не вызывать. Ты должен общаться с игроком. Поговори с ним, мол, Малина, я на тебя рассчитываю. А не так, что не хочешь - пошел вон».

«Да, Малиновскому не идет в сборной. Согласен, что в сборной не идет, и на Евро мы видели это. Но нельзя человека такого уровня, который доказывает в Италии, не вызывать. И не нужно выносить все это на общее обозрение. Ты думаешь, что у Шевченко не было конфликтов? Были, но мы о них не слышали, он их там тушил».

«Не уверен, что Петраков сам принимал решение. Решалось с федерацией. Проблема в том, что ты устроил скандал. Ты - исполняющий обязанности. Завтра тебя убрали, а Малиновский после тебя будет. Это ошибка тренера», - сказал Кополовец.