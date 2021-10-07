Калениченко завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Праге

Украинский теннисист Данил Калениченко (№507 ATP) завершил борьбу на 25-тысячнике ITF в Праге.
Во втором раунде украинец проиграл третьему сеяному Владимиру Игнатику из Беларуси (№365 ATP).
Прага. Второй круг
Данил Калениченко (Украина) – Владимир Игнатик (Беларусь) – 3:6, 6:3, 3:6
Источник — Sport.ua
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