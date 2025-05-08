ITF08 мая 2025, 14:24 | Обновлено 08 мая 2025, 14:26
138
0
Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Праге
Украинка в 1/8 финала уступила в трех сетах третьему номеру посева Присцилле Хон
08 мая 2025, 14:24 | Обновлено 08 мая 2025, 14:26
138
0
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Праге, Чехия.
20-летняя украинка в 1/8 финала уступила в трех сетах третьему номеру посева Присцилле Хон (WTA 142) из Австралии. За весь матч Анастасия оформила пять брейков, но уступила сопернице шесть своих подач.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 26 минут. Это было их первая очная встреча.
ITF W75 Прага. Грунт. 1/8 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) [3] – 3:6, 6:4, 5:7
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