Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Праге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Праге, Чехия.

20-летняя украинка в 1/8 финала уступила в трех сетах третьему номеру посева Присцилле Хон (WTA 142) из Австралии. За весь матч Анастасия оформила пять брейков, но уступила сопернице шесть своих подач.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 26 минут. Это было их первая очная встреча.

ITF W75 Прага. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) [3] – 3:6, 6:4, 5:7