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  4. Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Праге
ITF
08 мая 2025, 14:24 | Обновлено 08 мая 2025, 14:26
138
0

Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Праге

Украинка в 1/8 финала уступила в трех сетах третьему номеру посева Присцилле Хон

08 мая 2025, 14:24 | Обновлено 08 мая 2025, 14:26
138
0
Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Праге
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Праге, Чехия.

20-летняя украинка в 1/8 финала уступила в трех сетах третьему номеру посева Присцилле Хон (WTA 142) из Австралии. За весь матч Анастасия оформила пять брейков, но уступила сопернице шесть своих подач.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 26 минут. Это было их первая очная встреча.

ITF W75 Прага. Грунт. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) [3] – 3:6, 6:4, 5:7

По теме:
20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге
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ITF Прага Анастасия Соболева Присцилла Хон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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