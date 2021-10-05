На ремонт НСК Олимпийский потратят 50 млн гривен

Планируется установить новые беговые дорожки, инженерные сети и закупить спортивное оборудование

  • 05.10.2021 17:02
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
На ремонт НСК Олимпийский потратят 50 млн гривен
© ФК Шахтер Донецк

В Киеве НСК «Олимпийский» отремонтируют за 49,67 млн гривен. Планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.
 
Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата - 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должен составить 291 тыс. грн.
 
За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за «место приземления для прыжка с шестом» – набор специальных матов.

Источник — Сегодня Спорт

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 05.10.2021 17:08
    0
    За 9 лет после евро-2012 все пришло в негодность?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности