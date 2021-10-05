На ремонт НСК Олимпийский потратят 50 млн гривен

В Киеве НСК «Олимпийский» отремонтируют за 49,67 млн гривен. Планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.



Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата - 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должен составить 291 тыс. грн.



За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за «место приземления для прыжка с шестом» – набор специальных матов.