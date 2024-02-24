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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: Делаем все, чтобы увидеть заполненный Олимпийский в Киеве
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 14:16 |
492
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: Делаем все, чтобы увидеть заполненный Олимпийский в Киеве

Президент УАФ высказался о второй годовщине вторжения россии

24 февраля 2024, 14:16 |
492
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: Делаем все, чтобы увидеть заполненный Олимпийский в Киеве
Facebook. Андрей Шевченко

Новый президент УАФ Андрей Шевченко обратился к украинцам в день второй годовщины полномасштабного вторжения россии.

«Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. С того дня мир видит борьбу Украины. Тысячи представителей футбольной семьи присоединились к ВСУ, они вместе с другими защитниками и защитницами сражаются за наше будущее. Они – настоящие герои и кумиры следующих поколений. С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все для поддержки Украины и ради общей победы».

«Ради того времени, когда мы увидим болельщиков на заполненном Олимпийском в Киеве и сыграем международные матчи на стадионах Украины», — сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Serhii P.
Артист, тут ще війні кінця-краю не видно. А після завершення війни ще років 10 міжнародні матчі будуть заборонені.
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