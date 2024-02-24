Андрей ШЕВЧЕНКО: Делаем все, чтобы увидеть заполненный Олимпийский в Киеве

Новый президент УАФ Андрей Шевченко обратился к украинцам в день второй годовщины полномасштабного вторжения россии.

«Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. С того дня мир видит борьбу Украины. Тысячи представителей футбольной семьи присоединились к ВСУ, они вместе с другими защитниками и защитницами сражаются за наше будущее. Они – настоящие герои и кумиры следующих поколений. С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все для поддержки Украины и ради общей победы».

«Ради того времени, когда мы увидим болельщиков на заполненном Олимпийском в Киеве и сыграем международные матчи на стадионах Украины», — сказал Шевченко.