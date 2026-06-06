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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 02:32 |
201
0

Матвей Пономаренко рассказал, где больше всего хочет играть

Игрок мечтает провести матч за сборную на стадионе «Олимпийский»

06 июня 2026, 02:32 |
201
0
Матвей Пономаренко рассказал, где больше всего хочет играть
УАФ. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Матвей Пономаренко рассказал, о каком моменте в карьере он мечтает больше всего.

«Всегда хочется вернуться в Украину и играть здесь. Моя мечта – провести матч за сборную Украины на «Олимпийском». Это было бы чем-то особенным.

Наши болельщики находят возможность приезжать на матчи и поддерживать нас в разных уголках Европы. Мы очень ценим это и мечтаем о том дне, когда снова сможем играть на украинских стадионах», – сказал игрок «Динамо».

В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.

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сборная Украины по футболу Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига НСК Олимпийский
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
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