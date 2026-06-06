Матвей Пономаренко рассказал, где больше всего хочет играть
Игрок мечтает провести матч за сборную на стадионе «Олимпийский»
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Матвей Пономаренко рассказал, о каком моменте в карьере он мечтает больше всего.
«Всегда хочется вернуться в Украину и играть здесь. Моя мечта – провести матч за сборную Украины на «Олимпийском». Это было бы чем-то особенным.
Наши болельщики находят возможность приезжать на матчи и поддерживать нас в разных уголках Европы. Мы очень ценим это и мечтаем о том дне, когда снова сможем играть на украинских стадионах», – сказал игрок «Динамо».
В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором»
Чоботенко высказался о киевском клубе