Матвей Пономаренко рассказал, где больше всего хочет играть

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Матвей Пономаренко рассказал, о каком моменте в карьере он мечтает больше всего.

«Всегда хочется вернуться в Украину и играть здесь. Моя мечта – провести матч за сборную Украины на «Олимпийском». Это было бы чем-то особенным.

Наши болельщики находят возможность приезжать на матчи и поддерживать нас в разных уголках Европы. Мы очень ценим это и мечтаем о том дне, когда снова сможем играть на украинских стадионах», – сказал игрок «Динамо».

В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.