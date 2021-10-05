Калениченко выиграл стартовый матч на 25-тысячнике ITF в Праге

Украинец с победы начал соревнования в Чехии

  • 05.10.2021 15:43
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Калениченко выиграл стартовый матч на 25-тысячнике ITF в Праге
© ITF. Данил Калениченко

Украинский теннисист Данил Калениченко (№507 ATP) стартовал с победы на 25-тысячнике ITF в Праге.
 
В стартовом раунде украинец одолел обладателя уайлд-кард Даниэля Пати из Чехии (№2086 ATP) .
 
Прага. Первый круг
Данил Калениченко (Украина) – Даниэль Пати (Чехия) – 6:4, 6:1

Источник — Sport.ua

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