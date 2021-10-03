7-й тур
Бавария
0 : 0
Айнтрахт Ф
03.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Бавария – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Насколько много в действительности забрало сил киевское «Динамо» у немецкого чемпиона?

  • 03.10.2021 01:15
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Бавария – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 октября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Бавария

Юлиан Нагельсманн уже с первых дней работы во главе мюнхенского гранда умудрился пустить пыль в глаза. «Бавария» выглядела предельно сырой в товарищеских матчах межсезонья, но кто бы мог подумать, что это будет лишь неприглядной ширмой перед надвигающимся «бульдозером», который теперь сметает все на своем пути. К сожалению, киевское «Динамо» в матче на поле «Красной машины» постигла ровно такая же участь (0:5), как и всех остальных соперников «Баварии» от момента ее стартового противостояния против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).

Посчитать количество забитых мячей командой Нагельсманна за последние два с половиной месяца будет делом неблагодарным – от итогового результата может стать не по себе, поэтому отметим, что лишь пять команд: обе «Боруссии», «Кельн», «Лейпциг» и «Гройтер Фюрт», которые сумели хотя бы раз отличиться в воротах Нойера. Очевидно, что с такой статистикой команде может быть уготовлено место только на вершине турнирной таблицы, где и разместился сейчас мюнхенский клуб. Наивно будет полагать, что «Бавария» при таких раскладах захочет изменить каким-либо образом сложившуюся ситуацию.

Айнтрахт Ф

Способна ли команда Оливера Глазнера вмешаться в гегемонию действующего чемпиона на внутренней арене? В целом, Франкфурт когда-то считался достаточно непростым соперником для мюнхенцев в матчах чемпионата, но это было актуально только в том случае, если их встречи проходили в «финансовом сердце Германии». Выезды на юг страны для «красно-белых» – тихий ужас, так как в последний раз они хотя бы не проигрывали в чемпионате еще в далеком 2007 году, а вообще последний их успех в гостях датирован кубковым финалом 2018 года, вот только подобные матчи принимает отнюдь не «Альянц Арена».

Что же касается текущего состояния «Айнтрахта», то более миролюбивой команды, исходя из результатов предыдущих матчей, и по всей Европе будет сложно отыскать. Сразу шесть ничейных исходов подряд последовали за поражением на старте сезона от «Боруссии» Дортмунд (2:5), которому предшествовал сенсационный вылет из Кубка Германии после игры против «Мангейма» (0:2). При этом, Франкфурт еще и успевает отмечаться выступлениями в Лиге Европы, где накануне с трудом обыграл бельгийский «Антверпен» на выезде (1:0), и вот с этим скромным багажом намерен отправиться прямиком в разгар Октоберфеста. Как бы «орлы» не стали «закуской» к очередному пропущенному бокальчику пива для местных фанатов – само-то торжество в этом году вновь пришлось отменить из-за COVID-19.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Зюле – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

«Айнтрахт Ф»: Трапп – Туре, Хинтереггер, Хасебе – Костич, Камада, Хрустич, Соу, Чендлер – Борре, Ламмерс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре нас ждет очередной парад голов на «Альянц Арене». Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Бавария» (-3) с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

3 октября, воскресенье

«Бавария» – «Айнтрахт Ф»
Мюнхен. «Альянц Арена». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 4:0
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Александр Снитко, Sport.ua

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