Баварию можно обыграть. Мюнхенскую машину остановили в Бундеслиге

«Бавария», которая не теряла очки с 1-го тура Бундеслиги, впервые в нынешнем сезоне проиграла.
Команда Юлиана Нагельсманна после уверенной победы над «Динамо» в Лиге чемпионов неожиданно на своем поле проиграла «Айнтрахту» Франкфурт 1:2.
В турнирной таблице «Бавария» остается лидером, но «Боруссия» Дортмунд отстает всего на 1 пункт.
Чемпионат Германии. 7-й тур
Бавария - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Горетцка, 29 - Хинтереггер, 32, Костич, 83
Майнц - Унион 1:2
Голы: Ингвартсен, 39 - Овоний, 69, 73
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.