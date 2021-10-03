Баварию можно обыграть. Мюнхенскую машину остановили в Бундеслиге

«Бавария», которая не теряла очки с 1-го тура Бундеслиги, впервые в нынешнем сезоне проиграла.

Команда Юлиана Нагельсманна после уверенной победы над «Динамо» в Лиге чемпионов неожиданно на своем поле проиграла «Айнтрахту» Франкфурт 1:2.

В турнирной таблице «Бавария» остается лидером, но «Боруссия» Дортмунд отстает всего на 1 пункт.

Чемпионат Германии. 7-й тур

Бавария - Айнтрахт Франкфурт 1:2

Голы: Горетцка, 29 - Хинтереггер, 32, Костич, 83

Майнц - Унион 1:2

Голы: Ингвартсен, 39 - Овоний, 69, 73