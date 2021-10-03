7-й тур
Бавария
1 : 2
Айнтрахт Ф
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Баварию можно обыграть. Мюнхенскую машину остановили в Бундеслиге

«Баварию» остановил «Айнтрахт» Франкфурт

  • 03.10.2021 20:25
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  • 1 комментарий
Баварию можно обыграть. Мюнхенскую машину остановили в Бундеслиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария», которая не теряла очки с 1-го тура Бундеслиги, впервые в нынешнем сезоне проиграла.

Команда Юлиана Нагельсманна после уверенной победы над «Динамо» в Лиге чемпионов неожиданно на своем поле проиграла «Айнтрахту» Франкфурт 1:2.

В турнирной таблице «Бавария» остается лидером, но «Боруссия» Дортмунд отстает всего на 1 пункт.

Чемпионат Германии. 7-й тур

Бавария - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Горетцка, 29 - Хинтереггер, 32, Костич, 83

Майнц - Унион 1:2
Голы: Ингвартсен, 39 - Овоний, 69, 73

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Savchuk
    Viktor Savchuk, 03.10.2021 20:31
    0
    Схоже тренер перебільшив що Динамо було б на 10 місці якби грало в бундеслізі. Думаю не вище 14 місця і боролось би за виживання.
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