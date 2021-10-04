7-й тур
Бавария
1 : 2
Айнтрахт Ф
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Айнтрахт – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

  • 04.10.2021 02:18
  • 80 просмотров
  • 2 комментария
Бавария – Айнтрахт – 1:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:2.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
32' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф).
29' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).

Источник — Setanta Sports Ukraine

(1 голос)

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Комментарии
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    igor_986
    igor_986, 04.10.2021 03:24
    0
    когда Динамо переезжало колесо пробила, вот сейчас спустило , а могла ведь и раньше тормознуть
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 02:44
    0
    машина проиграла
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