В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:2.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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