Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса без борьбы вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Чикаго.
От участия в полуфинале отказалась Маркета Вондроушова, причина – пищевое отравление.
Соперниця Гарбинье по матчу за титул определится в матче Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Отметим, что Мугуруса будет бороться за второй титул WTA в сезоне. В марте она стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.
Источник — Sport.ua
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