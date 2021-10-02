Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго

Маркета Вондроушова снялась из-за проблем с желудком

  • 02.10.2021 19:19
  • 751 просмотр
  • 2 комментария
Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса без борьбы вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Чикаго.
 
От участия в полуфинале отказалась Маркета Вондроушова, причина – пищевое отравление.
 
Соперниця Гарбинье по матчу за титул определится в матче Онс Жабер (Тунис)  – Елена Рыбакина (Казахстан).
 
Отметим, что Мугуруса будет бороться за второй титул WTA в сезоне. В марте она стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.    

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Elis
    Elis, 02.10.2021 19:46
    +1
    Та їй взагалі пощастило на цьому турнірі - Азаренка знялась, Вондрушова. Ще лишилось, щоб друга фіналістка знялась - і в дамках.
    Чому Елінині суперниці не знімаються? Шкутильгають, вмирають на корті, але ракеткою махають до останнього.
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    Spectra
    Spectra, 02.10.2021 19:40
    +1
    Ну и шара, жуть сыграла всего 2 матча и то с Ли и Хонтама
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