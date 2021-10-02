Мугуруса без борьбы вышла в финал турнира в Чикаго

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса без борьбы вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Чикаго.



От участия в полуфинале отказалась Маркета Вондроушова, причина – пищевое отравление.



Соперниця Гарбинье по матчу за титул определится в матче Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан).



Отметим, что Мугуруса будет бороться за второй титул WTA в сезоне. В марте она стала победительницей соревнований WTA 1000 в Дубае.