Первый титул за 23 месяца. Мугуруса выиграла турнир в Дубае

Испанка близка к возвращению в элиту женского тенниса

  • 13.03.2021 19:30
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Первый титул за 23 месяца. Мугуруса выиграла турнир в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса (№16 WTA) стала победительницей турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче за титул испанка в двух сетах переиграла чешку Барбору Крейчикову (№63 WTA).

Дубай. Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:6(6), 6:3

Отметим, что обе теннисистки впервые сражались в финале соревнований в Дубае, Мугуруса ранее здесь дважды проигрывала в полуфиналах.

Для испанки это уже восьмой титул в карьере, два из них были выиграны на турнирах Большого Шлема. Гарбинье прервала серию из трех проигранных финалов подряд. Предыдущий титул она взяла в апреле 2019 года на соревнованиях Monterrey Open в Мексике.

С новой недели Мугуруса поднимется на 3 позиции, Крейчикова – на 26, установив личный рекорд.

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Источник — Sport.ua

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