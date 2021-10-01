Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Чикаго

Еще одна украинка зачехлила ракетку

  • 01.10.2021 02:38
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Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

В дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка на супер-тай-брейке проиграла дуэту Николь Мелихар / Деми Схюрс (США/Нидерланды).

Женщины. Парный разряд. Второй круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Николь Мелихар / Деми Схюрс – 6:4, 5:7, [3–10]

Ранее во втором круге парного разряда проиграли также Людмила Киченок и Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

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