Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка на супер-тай-брейке проиграла дуэту Николь Мелихар / Деми Схюрс (США/Нидерланды).
Женщины. Парный разряд. Второй круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Николь Мелихар / Деми Схюрс – 6:4, 5:7, [3–10]
Ранее во втором круге парного разряда проиграли также Людмила Киченок и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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