Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из парного разряда турнира в Чикаго

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из борьбы в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче второго круга украинки проиграли на супер-тай-брейке дуэту Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США), сеяному под 3-м номером. Матч длился 1 час 27 минут.
WTA 500. Чикаго (США)
Женщины. Парный разряд. Второй круг
Людмила Киченок / Марта Костюк (Украина) – Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США) [3] – 6:3, 5:7, [6–10]
Ранее украинка Элина Свитолина обыграла в двух сетах Аманду Анисимову из США и вышла в третий раунд одиночного разряда в Чикаго.
Источник — Sport.ua
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