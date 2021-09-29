Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из парного разряда турнира в Чикаго

Украинки проиграли на супер-тай-брейке дуэту Алекса Гуарачи и Дезире Кравчик

  • 29.09.2021 22:54
  • 196 просмотров
  • 2 комментария
Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из парного разряда турнира в Чикаго
© Jimmie48. Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из борьбы в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

В матче второго круга украинки проиграли на супер-тай-брейке дуэту Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США), сеяному под 3-м номером. Матч длился 1 час 27 минут.

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. Парный разряд. Второй круг

Людмила Киченок / Марта Костюк (Украина) – Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США) [3] – 6:3, 5:7, [6–10]

Ранее украинка Элина Свитолина обыграла в двух сетах Аманду Анисимову из США и вышла в третий раунд одиночного разряда в Чикаго.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kollekciy
    online
    kollekciy, 29.09.2021 23:17
    0
    Це вже якесь прокляття у Марти в парах з дуже сильними суперницями. Знову сенсаційно добре вели всю гру, та з власного матч поінта на подачі суперниць почали сипатись.
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    Spectra
    online
    Spectra, 29.09.2021 23:04
    -1
    Впрочем ничего нового, вели игру, подавали на матч, но для наших всегда все так заканчивается, лучше бы вчера проиграли, было бы не так обиднее!
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