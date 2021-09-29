Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из парного разряда турнира в Чикаго

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли из борьбы в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

В матче второго круга украинки проиграли на супер-тай-брейке дуэту Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США), сеяному под 3-м номером. Матч длился 1 час 27 минут.

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. Парный разряд. Второй круг

Людмила Киченок / Марта Костюк (Украина) – Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США) [3] – 6:3, 5:7, [6–10]

Ранее украинка Элина Свитолина обыграла в двух сетах Аманду Анисимову из США и вышла в третий раунд одиночного разряда в Чикаго.