ФОТО. Моуриньо покорил Запорожье. Как Заря бесславно проиграла Роме

«Заря» в четвертый раз подряд пропустила три гола в еврокубковом сезоне

  • 01.10.2021 02:00
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ФОТО. Моуриньо покорил Запорожье. Как Заря бесславно проиграла Роме
© Кирилл Дымов, Sport.ua. Жозе Моуриньо

30 сентября в Запорожье прошел матч 2-го тура Лиги конференций, в котором играли «Заря» и «Рома».

Луганская «Заря» снова пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской «Роме» (0:3). Команда Виктора Скрипника замыкает турнирную таблицу, имея в пассиве 2 поражения и 6 пропущенных мячей.

ФОТО. Моуриньо покорил Запорожье. Как Заря бесславно проиграла Роме

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Автор фото: Кирилл Дымов, Sport.ua

Источник — Sport.ua

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