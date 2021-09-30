Коваленко возобновил полноценные тренировки со Специей

«Специя» официально сообщила о том, что украинский полузащитник Виктор Коваленко возобновил тренировки в общей группе команды. Ранее он пропустил несколько матчей команды из-за мышечных проблем.

В нынешнем сезоне Коваленко провел за «Специю» всего 2 матча – один в Кубке Италии и один – в Серии А. 25-летний украинец выступает за «Специю» на правах аренды из «Аталанты».

Свой следующий матч «Специя» проведет 3 октября в седьмом туре Серии А на выезде против «Вероны».