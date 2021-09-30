Коваленко возобновил полноценные тренировки со Специей

Украинский хавбек восстановился после травмы

  • 30.09.2021 21:39
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Коваленко возобновил полноценные тренировки со Специей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Специя» официально сообщила о том, что украинский полузащитник Виктор Коваленко возобновил тренировки в общей группе команды. Ранее он пропустил несколько матчей команды из-за мышечных проблем.

В нынешнем сезоне Коваленко провел за «Специю» всего 2 матча – один в Кубке Италии и один – в Серии А. 25-летний украинец выступает за «Специю» на правах аренды из «Аталанты».

Свой следующий матч «Специя» проведет 3 октября в седьмом туре Серии А на выезде против «Вероны».

Источник — ФК Специя

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