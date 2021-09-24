Коваленко не включен в заявку Специи на игру против Милана

Украинец пропустил игру с «Ювентусом» из-за мышечных проблем

  • 24.09.2021 22:35
  • 285 просмотров
  • 3 комментария
Коваленко не включен в заявку Специи на игру против Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не включен в заявку команды на матч Серии А против «Милана».

Украинец продолжает восстановление. Он пропустил игру с «Ювентусом» из-за мышечных проблем.

Коваленко сыграл 2 матча за команду. Поединок между «Специей» и «Миланом» пройдет 25 сентября в 16:00.

 

Источник — ФК Специя

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 24.09.2021 23:04
    +2
    А сколько было дифирамбов по этом технарю от кротов
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 24.09.2021 22:58
    +3
    Навёл Коваленко шороху в Италии!!!
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    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 24.09.2021 22:50
    0
    арендованному всегда тяжелее пробиться в основу, ты же не продашь того кому поможешь адаптироваться в лиге. от Коваленко требуется результат здесь и сейчас, но в новой лиге нелегко быстро адаптироваться, особенно когда в этом не заинтересован клуб.
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