Коваленко не включен в заявку Специи на игру против Милана

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не включен в заявку команды на матч Серии А против «Милана».
Украинец продолжает восстановление. Он пропустил игру с «Ювентусом» из-за мышечных проблем.
Коваленко сыграл 2 матча за команду. Поединок между «Специей» и «Миланом» пройдет 25 сентября в 16:00.
Источник — ФК Специя
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