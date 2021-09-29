Аталанта
1 : 0
Янг Бойз
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Янг Бойз – 1:0. Победа Малиновского. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 23:32
  • 1099 просмотров
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Аталанта – Янг Бойз – 1:0. Победа Малиновского. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во 2-м туре Лиги чемпионов на своем поле «Аталанта» обыграла «Янг Бойз» (1:0).

Единственный гол забил во втором тайме забил Маттео Пессина.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.

Аталанта – Янг Бойз – 1:0. Победа Малиновского. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 68 мин.

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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