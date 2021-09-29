Во 2-м туре Лиги чемпионов на своем поле «Аталанта» обыграла «Янг Бойз» (1:0).
Единственный гол забил во втором тайме забил Маттео Пессина.
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.
Аталанта – Янг Бойз – 1:0. Победа Малиновского. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 68 мин.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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