Аталанта
1 : 0
Янг Бойз
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта с Малиновским обыграла Янг Бойз в Лиге чемпионов

Минимальная победа итальянской команды

  • 29.09.2021 21:37
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Аталанта с Малиновским обыграла Янг Бойз в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» после ничейного результата в первом туре Лиги чемпионов на своем поле принимала «Янг Бойз», который стартовал с сенсационной победы над МЮ.

Хозяева, имея преимущество в течение почти всей игры, сумели забить только в середине второго тайма, когда Пессина замкнул прострел Сапаты.

1:0, «Аталанта» после двух туров набирает 4 очка.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты.

Матч МЮ - «Вильярреал» будет сыгран позже

Группа F

Аталанта - Янг Бойз 1:0
Гол: Пессина, 68

Аталанта: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Дзаппакоста (Пецелья, 90), Госенс (Мейле, 11), де Роон, Фройлер (Копмайнерс, 90), Малиновский (Муриэль, 74), Пессина (Пашалич, 75), Сапата

Янг Бойз: Балмоос, Хефти (Масейрас, 83), Камара, Лопер, Гарсия, Сиерро (Мамбимби, 69), Мартинс, Айбишер (Шпильман, 83), Элиа (Ридер, 66), Нгамалеу, Теосон (Канга, 66)

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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