В среду, 29 сентября, состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет швейцарский «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини уже третий сезон подряд выступает в Лиге чемпионов. В двух предыдущих ей удавалось выйти в плей-офф, поэтому задача-минимум на нынешний сезон очевидна. В первом туре «Аталанта» сыграла вничью со счетом 2:2 с испанским «Вильярреалом», который выиграл в прошлом сезоне Лигу Европы.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом сезоне провел 7 поединков во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом. 28-летний футболист является одним из лидеров команды Гасперини и вполне может выйти на поле с первых минут.

«Янг Бойз»

На бумаге чемпиона Швейцарии все видели откровенным аутсайдером квартета F, однако в первом туре «молодым парням» удалось сотворить невероятную сенсацию, обыграв на своем поле английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Интересно, что на пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Янг Бойз» прошел три квалификационных раунда, в которых оставил за бортом престижнейшего еврокубка словацкий «Слован» из Братиславы, румынский ЧФР Клуж и венгерский «Ференцварош». Как видим, и соперникам посильнее швейцарский клуб способен создать проблемы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити, Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.

«Янг Бойз»: Фон Балльмос – Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия, Сьерро, Мартинс, Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Элиа.

29 сентября, среда