Аталанта
0 : 0
Янг Бойз
29.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Какие шансы у чемпиона Швейцарии сотворить очередную сенсацию?

  • 28.09.2021 23:30
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 сентября, состоится матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет швейцарский «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Аталанта»

 

Команда Джан Пьеро Гасперини уже третий сезон подряд выступает в Лиге чемпионов. В двух предыдущих ей удавалось выйти в плей-офф, поэтому задача-минимум на нынешний сезон очевидна. В первом туре «Аталанта» сыграла вничью со счетом 2:2 с испанским «Вильярреалом», который выиграл в прошлом сезоне Лигу Европы.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом сезоне провел 7 поединков во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом. 28-летний футболист является одним из лидеров команды Гасперини и вполне может выйти на поле с первых минут.

«Янг Бойз»

 

На бумаге чемпиона Швейцарии все видели откровенным аутсайдером квартета F, однако в первом туре «молодым парням» удалось сотворить невероятную сенсацию, обыграв на своем поле английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Интересно, что на пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Янг Бойз» прошел три квалификационных раунда, в которых оставил за бортом престижнейшего еврокубка словацкий «Слован» из Братиславы, румынский ЧФР Клуж и венгерский «Ференцварош». Как видим, и соперникам посильнее швейцарский клуб способен создать проблемы.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити, Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.

«Янг Бойз»: Фон Балльмос – Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия, Сьерро, Мартинс, Фасснахт, Эбишер, Нгамале, Элиа.

29 сентября, среда

«Аталанта» – «Янг Бойз»
Бергамо. «Гевисс Стэдиум». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности