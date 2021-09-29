Порту – Ливерпуль – 1:5. Разгром от команды Клоппа. Видео голов и обзор

Английский «Ливерпуль» разгромил португальский «Порту» (5:1) во 2-м туре Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й тур
«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:5
Голы: Тареми, 75 – Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Салах, 18 мин.
ГОЛ! 0:2. Мане, 45 мин.
ГОЛ! 0:3. Салах, 60 мин.
ГОЛ! 1:3. Тареми, 75 мин.
ГОЛ! 1:4. Фирмино, 77 мин.
ГОЛ! 1:5. Фирмино, 81 мин.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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