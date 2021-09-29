Порту
1 : 5
Ливерпуль
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Порту – Ливерпуль – 1:5. Разгром от команды Клоппа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 04:48
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Порту – Ливерпуль – 1:5. Разгром от команды Клоппа. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» разгромил португальский «Порту» (5:1) во 2-м туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:5

Голы: Тареми, 75 – Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Салах, 18 мин.

ГОЛ! 0:2. Мане, 45 мин.

ГОЛ! 0:3. Салах, 60 мин.

ГОЛ! 1:3. Тареми, 75 мин.

ГОЛ! 1:4. Фирмино, 77 мин.

ГОЛ! 1:5. Фирмино, 81 мин.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
77' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
75' ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
60' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
45' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
18' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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