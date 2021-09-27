Порту
0 : 0
Ливерпуль
28.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Порту – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Мерсисайдцы – фавориты поединка

  • 27.09.2021 12:23
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Порту – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© twitter.com/LFC

Во вторник, 28 сентября, на стадионе «Драгау» в Порту вместимостью 50 399 зрителей состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Порту» и английским «Ливерпулем». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Также в одной группе с этими командами находятся мадридский «Атлетико» и итальянский «Милан». После первого тура ситуация в квартете следующая: «Ливерпуль» (3 очка) – первый, «Атлетико» (1) – второй, «Порту» (1) – третий, «Милан» (0) – четвертый. В принципе, группа ровная и тут каждая команда может рассчитывать на выход в стадию плей-офф.

«Порту»

 

«Сине-белые» стартовали в самом престижном клубном турнире Европы с гостевой ничьей с «Атлетико». Безусловно, это очень позитивный результат для португальцев, который может стать определяющим при распределении мест в группе. Одно можно сказать точно – с «Порту» легко не будет никому.

В чемпионате Португалии «драконы» идут на втором месте. В их активе 17 очков и четыре пункта отставания от лидирующей «Бенфики». Тут вся борьба еще впереди и команда Сержиу Консейсау, конечно, поборется за трофей. На выходных «Порту» провел тяжелый матч против «Жил Висенте» и смог вырвать победу только на последней минуте поединка.

Консейсау не сможет рассчитывать в матче против «Ливерпуля» на дисквалифицированного Канселя Мбембу и травмированного Агустина Марчесина. Также под вопросом участие во встрече Пепе.

«Ливерпуль»

 

Мерсисайдцы в первом туре в зрелищном поединке одолели «Милан». «Красные» являются фаворитами группы, но все соперники настолько сильны, что просто точно не будет ни с кем. «Ливерпулю» придется напрячься, чтобы выйти из группы, потому что в любом матче может произойти все, что угодно.

В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа имеют в своем активе 14 очков и лидируют в турнирной таблице. В их активе четыре победы и две ничьи. На выходных «Ливерпуль» не смог одолеть скромный «Брентфорд», сыграв в результативную ничью.

В лазарете у «Ливерпуля» находятся Тьяго Алькантара и Харви Эллиотт. Также под вопросом выход на поле в этой игре Такуми Минамино, Неко Уильямса и Роберто Фирмино.

История встреч

 

Соперники провели между собой восемь матчей. «Порту» не смог одержать в них ни одной победы. «Ливерпуль» триумфовал пять раз и трижды команды не выявили сильнейшего.

Ориентировочные составы

«Порту»: Диего Коста, Сануси, Луис Диас, Корона, Маркано, Отавио, Урибе, Груич, Витинья, Мартинес, Тареми.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Жота, Мане.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.20 по линии Parimatch.

28 сентября, вторник

«Порту» – «Ливерпуль»
Порту. Стадион «Драгау». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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