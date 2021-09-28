Группа B. Атлетико вырвал победу у Милана, Ливерпуль уничтожил Порту

Во вторник, 28 сентября, состоялись очередные матчи в группе В Лиги чемпионов.

«Атлетико» на выезде с огромным трудом сумел вырвать победу у «Милана» — 2:1. При этом «Милан» с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кессье, а решающий гол забил Суарес с пенальти на 97-й минуте встречи.

Английский «Ливерпуль» на выезде разбил «Порту» со счетом 5:1. Салах и Фирмино оформили по дублю.

«Милан» — «Атлетико» — 1:2

Голы: Леау, 20 — Гризманн, 84, Суарес, 90+7, с пенальти

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье, Беннасер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), Ребич (Тонали, 34), Рафаэл Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Льоренте, Карраско (де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбиа (Лемар, 64), Суарес, Корреа.

Предупреждения: Кессье (15), Ребич (29), Кондогбиа (60), Эрнандес (69), Салемакерс (79).

Удаление: Кессье (29).

«Порту» — «Ливерпуль» — 1:5

Голы: Тареми, 74 — Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81.

«Порту»: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).