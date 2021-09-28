Порту
1 : 5
Ливерпуль
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа B. Атлетико вырвал победу у Милана, Ливерпуль уничтожил Порту

Состоялись очередные поединки группового раунда Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 23:59
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  • 1 комментарий
Группа B. Атлетико вырвал победу у Милана, Ливерпуль уничтожил Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 сентября, состоялись очередные матчи в группе В Лиги чемпионов.

«Атлетико» на выезде с огромным трудом сумел вырвать победу у «Милана» — 2:1. При этом «Милан» с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кессье, а решающий гол забил Суарес с пенальти на 97-й минуте встречи.

Английский «Ливерпуль» на выезде разбил «Порту» со счетом 5:1. Салах и Фирмино оформили по дублю.

«Милан» — «Атлетико» — 1:2
Голы: Леау, 20 — Гризманн, 84, Суарес, 90+7, с пенальти

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье, Беннасер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), Ребич (Тонали, 34), Рафаэл Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Льоренте, Карраско (де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбиа (Лемар, 64), Суарес, Корреа.
Предупреждения: Кессье (15), Ребич (29), Кондогбиа (60), Эрнандес (69), Салемакерс (79).
Удаление: Кессье (29).

«Порту» — «Ливерпуль» — 1:5
Голы: Тареми, 74 — Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81.

«Порту»: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    easterly
    online
    easterly, 29.09.2021 00:11
    0
    Пенальти - левейший. Судейки прогнулись
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