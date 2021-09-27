Во вторник, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане вместимостью 82 995 зрителей состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Миланом» и мадридским «Атлетико». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Также в одной группе с этими командами находятся английский «Ливерпуль» и португальский «Порту». После первого тура ситуация в квартете следующая: «Ливерпуль» (3 очка) – первый, «Атлетико» (1) – второй, «Порту» (1) – третий, «Милан» (0) – четвертый. Думается, что побороться за выход в плей-офф из этой группы может любая команда.

«Милан»

«Россонери» в чемпионате Италии в текущем сезоне еще не проигрывали. Миланцы выиграли пять матчей и один сыграли вничью. В итоге «красно-черные» имеют в своем активе 16 очков и идут вторыми в турнирной таблице, уступая два пункта «Наполи». На выходных «Милан» добыл сложнейшую победу над «Специей», забив за пять минут до окончания поединка. Судя по последним результатам, подопечным Стефано Пиоли по силам побороться за Скудетто.

В Лиге чемпионов «Милан» стартовал с поражения от «Ливерпуля» на выезде. «Россонери» дали бой фавориту и вполне могли зацепиться за очки, но не сложилось. Несмотря на это, вся борьба еще впереди и команда из Милана обязательно поборется за выход в плей-офф турнира.

У «Милана» переполненный лазарет. Скорее всего, не сыграют против «Атлетико» Златан Ибрагимович, Раде Крунич, Жуниор Мессиас и Алессандро Флоренци. Также под вопросом выход на поле Симона Кьера и Тьемуэ Бакайоко.

«Атлетико»

«Матрасники» на старте Лиги чемпионов дома не смогли одолеть «Порту». Безусловно, для мадридцев этот результат можно считать неудовлетворительным, но еще есть время все исправить и доказать, что команда Диего Симеоне не зря стала чемпионом Испании в минувшем сезоне.

В Примере дела у «Атлетико» тоже пока что не ахти. После семи туров в активе красно-белых 14 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. Вся борьба еще впереди, но та игра, которую показывают «матрасники» в последних матчах, не может радовать ни клуб, ни болельщиков. На выходных подопечные Симеоне на выезде сенсационно уступили «Алавесу».

У «Атлетико» все в строю. Пропустит матч с «Миланом» только защитник Стефан Савич, который дисквалифицирован.

История встреч

Соперники провели между собой только три матча. Две победы на счету «Атлетико», один успех на стороне «Милана», а вничью команды между собой не играли.

Ориентировочные составы

«Милан»: Маньян, Эрнандес, Томори, Калабриа, Романьоли, Тонали, Кесси, Ребич, Салемакерс, Леау, Диас.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Хименес, Льоренте, Карраско, Кондгбиа, Лемар, Гризманн, Суарес, Фелиш.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.17 по линии Parimatch.

28 сентября, вторник