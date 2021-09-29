28 сентября состоялся матч группы В Лиги чемпионов.
«Атлетико» на выезде вырвал победу у «Милана» (2:1), который с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кессье.
Решающий гол забил Луис Суарес с пенальти на 90+7 минуте.
Лига чемпионов
Группа B. 2-й тур
«Милан» – «Атлетико» Мадрид – 1:2
Голы: Леау, 20 – Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (пен).
ГОЛ! 1:0. Леау, 20 мин.
ГОЛ! 1:1. Гризманн, 84 мин.
ГОЛ! 1:2. Луис Суарес, 90+7 мин (пен).
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
|29'
|Франк Кесси (Милан) получает красную карточку.
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
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