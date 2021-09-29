Порту
1 : 5
Ливерпуль
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрген КЛОПП: «В футболе самое главное – это результат»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Порту» в ЛЧ

  • 29.09.2021 04:34
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Юрген КЛОПП: «В футболе самое главное – это результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгром «Порту» (5:1) во 2-м туре Лиги чемпионов:

«В футболе самое главное – это результат. Такой результат в гостевом матче с «Порту» вызывает большую радость. А ведь нельзя забывать и о том, какой футбол мы показали. Считаю, сегодня было много положительных моментов».

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау:

«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Слишком много ошибок в опасных зонах. Сегодня плохо было все, и ответственность лежит на мне».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон о 400-м матче за клуб:

«Стараюсь отдавать всего себя «Ливерпулю» каждый день. Для меня огромная честь носить футболку этого клуба в каждом матче. Мне здесь ничего не гарантировано. 400 матчей – солидное достижение, но на этом останавливаться я не собираюсь.

Видео голов и обзор матча «Ливерпуль» – «Порту» – 1:5.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
77' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
75' ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
60' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
45' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
18' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).

Источник — УЕФА

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